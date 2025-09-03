En Punilla y otros departamentos incautaron armas, rodados y perros de caza

La Policía de Córdoba informó que 19 personas fueron detenidas tras diversos procedimientos de la Patrulla Rural en el interior provincial.

Los operativos se desplegaron en los departamentos Punilla, General Roca, Minas, Cruz del Eje, Río Cuarto, Ischilín y San Alberto. Durante las intervenciones se secuestraron seis vehículos, armas de fuego y más de 50 animales producto de infracciones a la normativa vigente en materia de caza.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de la justicia y las autoridades competentes en materia ambiental.