Horror: Investigan si los abuelos del geriátrico clandestino eran golpeados

La Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz inició una investigación para esclarecer si los abuelos alojados en el geriátrico clandestino eran sometidos a golpizas y otros maltratos. Durante las últimas horas, se llevó adelante un allanamiento en una propiedad ubicada en Lisandro de la Torre y Monteagudo donde se encontraron a nueve adultos mayores.

El lugar no contaba con habilitación y se pudo constatar que algunos de los ancianos presentaban diversas lesiones.

Todo comenzó por una denuncia que hicieron ex empleados del establecimiento, quienes alertaron por las condiciones en las que se encontraban los pacientes y aseguraron que la encargada les adeudaba los salarios.

Durante el procedimiento policial, se secuestró documentación y se puso en resguardo a los abuelos que estaban en la vivienda.