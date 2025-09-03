La Fuerza Antinarcotráfico secuestró 83 armas en lo que va del 2025

En el marco del plan de lucha y prevención contra el narcotráfico impulsado por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba informó que durante los primeros ocho meses del año fueron incautadas 83 armas de fuego en distintos procedimientos.

Los decomisos se realizaron en allanamientos, controles y patrullajes preventivos desplegados en diversas ciudades de la provincia. El detalle arroja el secuestro de 70 armas cortas —en su mayoría calibres 22 y 32—, 13 armas largas y cuatro réplicas halladas en puntos de venta de drogas.

Las armas incautadas quedaron a disposición de la justicia para las investigaciones correspondientes. Desde la FPA destacaron que estas acciones forman parte del trabajo permanente para desarticular el circuito del narcomenudeo en el territorio provincial.