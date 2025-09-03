Megaoperativo en Córdoba: 13 detenidos y 28 armas de fuego incautadas del mercado negro

La Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, junto con fuerzas federales y provinciales, concretó este miércoles 3 de septiembre un amplio operativo contra el tráfico ilegal de armas y otros delitos conexos, que dejó como resultado 13 personas detenidas y el secuestro de 28 armas de fuego.

El procedimiento se llevó a cabo luego de tres meses de investigación y estuvo bajo la dirección de la fiscal de Instrucción María Celeste Blasco. Se ejecutaron más de 100 órdenes de allanamiento en distintos barrios de Córdoba capital y el Gran Córdoba.

Durante los operativos se incautaron teléfonos celulares, 1,5 kilos de marihuana, 200 dosis de cocaína, balanzas de precisión y autopartes con pedido de secuestro. Entre las armas decomisadas había pistolas, revólveres y armas largas que, según la investigación, eran utilizadas para la comisión de delitos contra la propiedad y la integridad de las personas, además de ser ofrecidas para la venta en el mercado negro.

En los procedimientos participaron el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez; el subjefe Marcelo Marín; el director general de Seguridad Capital, Iván Rey; el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti; la fiscal María Celeste Blasco y el juez de Control, Juan Manuel Fernández López.

"Logramos sacar de circulación 28 armas que eran utilizadas en asaltos y aprietes, y que además se vendían o alquilaban de manera ilegal. Este resultado es fruto del trabajo conjunto de nuestra área de investigaciones y la Fiscalía", afirmó el ministro Quinteros.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.