Megaoperativo en la Capital: secuestraron drogas, armas y autopartes

La Policía de Córdoba lleva adelante un amplio operativo en distintos puntos de la capital provincial, con más de 120 allanamientos simultáneos vinculados a investigaciones por delitos contra la propiedad y las personas.

Hasta el momento, las acciones dejaron como resultado diez personas detenidas y el secuestro de 26 armas de fuego, cartuchos de diferentes calibres, estupefacientes, inhibidores de alarmas, autopartes y teléfonos celulares, entre otros elementos de interés.

Las medidas judiciales forman parte de una investigación en curso y se espera que las autoridades brinden mayores precisiones sobre el alcance de los procedimientos y el destino de los elementos secuestrados.