No hay detenidos ni imputados por el caso del geriátrico clandestino

Mientras avanza la investigación por el caso del geriátrico clandestino de Villa Carlos Paz, se confirmó que todavía no hay detenidos ni imputados y se busca determinar si los abuelos eran sometidos a maltratos.

La causa es instruida por la Fiscalía de Segundo Turno a partir de la denuncia que hicieran ex empleados del polémico establecimiento, que funcionaba en la esquina de Lisando de la Torre y Monteagudo y no contaba con habilitación de la Municipalidad.

Esta tarde, se realizó un allanamiento en el lugar, se secuestró documentación y se trasladó a nueve adultos mayores que se hallaban dentro de la propiedad. La encargada desmintió la existencia de un geriátrico, pero los inspectores colocaron una faja de seguridad que luego intentó tapar con una bandera.

Según pudo conocer EL DIARIO, se iniciaron una serie de actuaciones y se intenta comprobar si los ancianos eran «golpeados»