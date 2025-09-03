Operativos en rutas dejaron tres detenidos y un arma incautada

Durante operativos de control en rutas provinciales, personal de la Policía Caminera detuvo a tres hombres en diferentes localidades. Uno de ellos tenía pedido de captura vigente.

Los procedimientos se desarrollaron en Serrezuela, Las Varillas y San Francisco, donde también se secuestraron los vehículos en los que se trasladaban, un arma de fuego, cartuchos y otros elementos de interés para la investigación.

Las autoridades confirmaron que los controles se enmarcan en el refuerzo de la seguridad vial y la prevención del delito en rutas estratégicas de la provincia.