Recuperaron en La Calera una camioneta robada en Córdoba

La Calera. En horas de la tarde de ayer, personal policial logró recuperar una camioneta Toyota SW4 que había sido sustraída momentos antes en barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba.

El operativo se desarrolló en la intersección de calles Azopardo y Bartolomé Mitre, en barrio Centro de la localidad de La Calera, y contó con la colaboración de las cámaras de videovigilancia que permitieron dar con el rodado.

Tras el procedimiento, la camioneta fue trasladada a sede judicial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.

