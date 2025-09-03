Se divorciaron en Córdoba y la Justicia les negó la custodia compartida de sus perras

El Juzgado de Familia n.° 2 de la ciudad de Córdoba resolvió no homologar un acuerdo entre dos excónyuges que buscaban regular el cuidado de sus perras tras la separación. El juez Gabriel Tavip, quien dictó la sentencia de divorcio, entendió que la figura de “cuidado personal” no corresponde a los animales y que este tipo de convenios excede la competencia de los tribunales de familia.

La pareja, que no tuvo hijos, había pactado el cuidado compartido de las mascotas, un régimen de visitas y la distribución de gastos veterinarios y de peluquería en partes iguales. También se había acordado el pago de $250.000 en cuatro cuotas por gastos extraordinarios ya efectuados.

En la resolución, el magistrado destacó que el “cuidado personal” es una institución legal creada para la protección de niños, niñas y adolescentes, y su aplicación a animales “importa una absoluta desnaturalización de la normativa”.

Si bien reconoció que existe una doctrina sobre la “familia multiespecie”, el juez sostuvo que esta no habilita a incorporar acuerdos de ese tipo como efectos del divorcio. Señaló que la responsabilidad por los animales recae en sus dueños y que deberán seguir asistiendo a sus mascotas como seres sintientes dentro de su ámbito personal y privado.

El fallo consideró el convenio como un compromiso extrajudicial entre las partes, pero remarcó que no podía ser homologado judicialmente.