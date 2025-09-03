Terrible caída en Córdoba: trabajador cayó desde siete metros

Un hombre de 53 años fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias luego de caer desde un techo de siete metros de altura en barrio Centro de Córdoba capital.

El hecho ocurrió en calle Humberto Primero al 350, donde la persona realizaba tareas sobre una cubierta de fibra de cemento. Por causas que aún se investigan, perdió el equilibrio y terminó con lesiones en la zona facial y en sus miembros superiores.

Un servicio de emergencias asistió en el lugar y lo trasladó al nosocomio. Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo el accidente.