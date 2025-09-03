Una mujer de 91 años fue atropellada por un auto y perdió la vida

Una mujer de 91 años perdió la vida en las últimas horas luego de haber sido atropellada por un auto en la ciudad de Córdoba. La víctima cruzaba la calle cuando fue embestida por un vehículo conducido por un joven de 20 años, que circulaba por la intersección de las calles Manuel Gómez Carrillo y Padre Lozano de barrio Los Plátanos.

El caso provocó conmoción y su deceso se constató en la Clínica Romagosa, donde se encontraba internada desde ayer.

Cuando llegó al nosocomio, le diagnosticaron traumatismo de cráneo, fractura de pelvis y una pierna quebrada.

Se abrió una investigación para esclarecer el episodio y se presume que el conductor podría ser imputado por la justicia.