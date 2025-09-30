Arrojaron desde una moto 96 frascos con ketamina en Misiones

Mientras realizaban patrullajes en senderos cercanos al casco urbano de Puerto Iguazú, integrantes del Escuadrón 13, la Unidad de Inteligencia Criminal “Iguazú” y el Centro Educativo de Perfeccionamiento Específico detectaron la circulación sospechosa de un motovehículo proveniente de la zona ribereña.

El conductor, al advertir la presencia de los gendarmes, giró en U y emprendió la huida. Durante la persecución, los uniformados observaron cómo se arrojaba una mochila hacia la maleza al costado de la calle, mientras el rodado continuaba a gran velocidad.

Tras un rastrillaje, la mochila fue recuperada y abierta ante testigos. En su interior había 96 frascos de 50 ml con la inscripción “Ketagal”, de industria paraguaya. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de ketamina.

Con intervención del Juzgado Federal de Iguazú, se ordenó el secuestro de la sustancia hallada por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.