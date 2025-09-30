Asesinatos de Brenda, Morena y Lara: hallaron en Quilmes el auto de Sotacuro

El auto Volkswagen Fox blanco de Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen, fue hallado en la noche del lunes en la localidad bonaerense de Quilmes, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Se trata del vehículo que habría sido utilizado como de apoyo en la logística de los asesinatos y en el que se observa la presencia de Florencia Ibáñez, la última detenida del caso.

El hallazgo sucedió luego de que un informante de la causa haya dado indicaciones de la ubicación donde fue abandonado el rodado.

El auto ya fue preservado en una DDI de la Policía Bonaerense y en las próximas horas se le realizarán las pericias correspondientes para tratar de hallar rastros que ayuden en la investigación.