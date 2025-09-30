Ataque al volante en Córdoba: embistió dos veces a una familia y un bebé resultó fracturado

Un violento episodio ocurrió en la madrugada en la Costanera Norte de Córdoba, donde una discusión de tránsito derivó en una secuencia de choques intencionales.

Según la denuncia y lo registrado en cámaras de seguridad, una Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 29 años embistió en dos oportunidades a un Volkswagen Up en el que viajaban un matrimonio y su hijo de apenas 18 meses.

uD83DuDEA8 Córdoba: una discusión de tránsito terminó en violencia extrema.

Una camioneta embistió dos veces a un auto y un bebé de 18 meses sufrió fractura de cráneo.

El conductor, de 29 años, quedó detenido.

uD83DuDCF9 Imágenes impactantes del ataque en Costanera Norte. pic.twitter.com/Mliy2mQg1q — EL DIARIO (@diariocarlospaz) October 1, 2025

En el segundo impacto, el bebé salió despedido de su sillita y cayó sobre la calle. El diagnóstico médico confirmó una fractura de cráneo en la zona parietal derecha, aunque sin compromiso neurológico. El niño permanece bajo observación y evoluciona favorablemente.

El conductor de la camioneta, identificado como J.C.P., quedó detenido. Trascendió que cuenta con antecedentes previos.

El abogado de la familia, Esteban Yangüez Papagenadio, explicó que la evolución del menor es positiva: “Por suerte está evolucionando sostenidamente el bebé, porque a esa edad los huesitos del cráneo todavía no están soldados”.

La investigación continúa bajo la supervisión del Juzgado Federal y la Policía de Córdoba, que difundió las imágenes del ataque vehicular.