Carlos Paz: una camioneta atropelló a una mujer y fue llevada de urgencia a Córdoba

Un grave accidente se registró esta tarde en la intersección de San Martín y Liniers, en pleno centro de Villa Carlos Paz.

Una mujer de alrededor de 63 años intentaba cruzar hacia la vereda cuando fue atropellada por una camioneta. Según las primeras versiones, el conductor habría doblado de manera incorrecta, lo que provocó el impacto.

La víctima cayó al piso y golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda. Fue asistida de inmediato y trasladada al Hospital Sayago, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada en código rojo a la ciudad de Córdoba.

En el lugar trabajaron personal policial y de emergencias, y se aguardaba la llegada de la Policía Judicial para realizar las pericias correspondientes.