Carlos Paz: una joven herida tras choque de motos en Costa Azul

Carlos Paz: una joven herida tras choque de motos en Costa AzulEl siniestro ocurrió en López de Vega s/n. Una mujer de 23 años perdió el control de su Corven 110cc e impactó contra una Honda Twister conducida por un joven de 18.
En horas de la noche del lunes, la Policía intervino en un accidente de tránsito registrado en barrio Costa Azul de Carlos Paz, sobre calle López de Vega s/n.
De acuerdo a la información oficial, una joven de 23 años que circulaba en una motocicleta Corven Energy 110cc perdió el control del rodado e impactó contra una Honda Twister 125cc guiada por un joven de 18 años.
En el lugar se hizo presente el servicio de emergencias, que asistió a la conductora y diagnosticó un traumatismo en el hombro izquierdo. Posteriormente fue trasladada al Hospital Sayago para su atención.
Ambos vehículos fueron secuestrados y el procedimiento quedó a disposición de la Justicia.