Conductor llevaba 43 kilos de cocaína ocultos en el tablero de su auto

En un control realizado en la madrugada de ayer sobre el kilómetro 680 de la Ruta Nacional 34, efectivos del Escuadrón 59 junto al Destacamento Móvil 5 detuvieron la marcha de un Peugeot que viajaba con itinerario Santiago del Estero – Buenos Aires.

Durante la inspección, el can detector de narcóticos “Yasi” señaló la presencia de estupefacientes en la cabina del rodado. Ante esa reacción, los gendarmes procedieron a revisar el tablero y hallaron 42 ladrillos envueltos en nylon negro, con una sustancia blancuzca en su interior.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 43 kilos 863 gramos.

El procedimiento fue supervisado en presencia de testigos. El Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero ordenó la incautación de la droga, el vehículo y otros elementos de interés para la causa. El conductor, un hombre mayor de edad, quedó detenido a disposición de la Justicia.