Confuso episodio dejó dos hombres heridos de bala en Colonia Caroya

Colonia Caroya. Una acalorada discusión seguida de intentos de agresiones físicas, terminaron con dos hombres heridos de arma de fuego, luego que uno de ellos, extrajera entre sus pertenencias una pistola y gatillara contra la humanidad de su contrincante, quien fue herido en el abdomen; la misma bala disparada terminó además hiriendo en la rodilla al portador del arma de fuego.

El hecho ocurrió el último domingo entre calles 9 y 41 de Colonia Caroya. El portador del arma de fuego sería Cabo 1°.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital Hospital Vicente Agüero de Jesús María y ante la complejidad de las heridas derivados al Hospital Domingo Funes del Valle de Punilla.

En el lugar de la agresión, los efectivos procedieron al secuestro de un arma de fuego con su cargador.

Fuentes de la investigación indicaron que el incidente se habría originado por una disputa de índole pasional, involucrando a una pareja y un tercero. Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque.

