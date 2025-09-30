Córdoba Capital: FPA cerró dos domicilios vinculados al narcomenudeo

Tras una investigación dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron adelante dos allanamientos en barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba.

Los procedimientos se realizaron en pasaje Bernardo Bustamante s/n y en calle Caroya al 400. Como resultado, fueron detenidos dos hombres y una mujer —hermana de uno de los principales investigados—, además del cierre de un punto de venta y uno de guardado de estupefacientes.

En uno de los inmuebles, tras un registro detallado y con apoyo de perros detectores, se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, una suma de $306.650 y distintos elementos vinculados a la actividad ilícita.

Se constató que la mujer detenida cumplía prisión domiciliaria, mientras que uno de los hombres presentaba antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Los elementos secuestrados y los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia.