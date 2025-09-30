Decretaron el secreto de sumario en la causa por el triple femicidio

La Justicia ordenó el secreto de sumario en la causa por el triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela. La medida se tomó luego de las declaraciones de dos de los detenidos, Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez, quienes prestaron testimonio ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas.

Tras declarar, ambos fueron enviados a distintas unidades penitenciarias. Según las investigaciones, Ibáñez utilizó el Volkswagen Fox de Sotacuro, identificado por las cámaras de seguridad como el vehículo de apoyo a la Chevrolet Tracker, en la que se trasladó a las tres víctimas.

La captura de Lázaro Víctor Sotacuro

El principal detenido, de 41 años, fue arrestado el jueves por la tarde en Villazón (Bolivia) y entregado a la Argentina. Posteriormente, fue trasladado a una unidad de máxima seguridad el sábado al mediodía.

Sotacuro permanecía en La Quiaca y luego fue derivado al penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy. El operativo de captura se realizó en un hospedaje cercano al puente internacional, en un trabajo conjunto entre la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y las fuerzas de seguridad bolivianas.

El hombre fue sorprendido en el Hostal Villazón, desde donde fue llevado alrededor de las 3 de la madrugada del viernes a una dependencia policial. Tras cumplir con los trámites de extradición, personal de Interpol lo entregó a las autoridades argentinas, quedando bajo custodia en instalaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) en La Quiaca.

Hipótesis del fiscal Adrián Arribas

La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela está encabezada por el fiscal Adrián Arribas, quien imputó a cuatro de los siete detenidos y a dos prófugos, identificados como Pequeño Jota y Matías Ozorio.

De acuerdo con el documento judicial difundido por TN, entre el 19 de septiembre a las 22:30 y el 23 de septiembre a las 18, “un número indeterminado de sujetos, de distinto sexo, entre los que se encontraban Maximiliano Andrés Parra, Daniela Iara Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste Magalí González Guerrero, Julio Valverde y/o Montana y/o Pequeño Jota y Matías Agustín Ozorio”, participaron en el crimen.

El escrito señala que “actuando con división de roles, en el interior del domicilio ubicado en la calle Chañar 702, Villa Vatteone, partido de Florencio Varela, y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez”.

Detalles de la violencia y encubrimiento

El fiscal precisó que las víctimas sufrieron “lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso; ello, obrando a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres; acto seguido y con fines de lograr su impunidad enterraron a las víctimas en el patio del citado domicilio, dándose a la fuga del lugar”.

Como hipótesis complementaria, el documento agrega que “Iara Daniela Ibarra y Maximiliano Andrés Parra ayudaron a Celeste Magalí González Guerrero a eludir el accionar de la Justicia al constituirse en el domicilio citado, alterar y hacer desaparecer rastros, pruebas o instrumentos del delito, al limpiar y modificar la escena del crimen a sabiendas de la participación previa de Celeste Magalí González Guerrero en la comisión de un delito precedente especialmente grave”.