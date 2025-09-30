Detuvieron en Perú a Matías Ozorio, la mano derecha de “Pequeño J“

Matías Agustín Ozorio, el joven de 23 años acusado de ser la mano derecha de Victoriano Tony Janzen Valverde, alías "Pequeño J", presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido esta tarde en Perú.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en su cuenta de X que la captura se concretó en la ciudad de Lima luego de "un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina".