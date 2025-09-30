Detuvieron a un hombre en Santa Rosa acusado de amenazar a su ex pareja

En la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, la Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 71 años tras ingresar a la casa de su ex pareja en violación de medidas de restricción vigentes.

De acuerdo con la información oficial, el hombre fue sorprendido dentro de la vivienda y habría amenazado de muerte a la mujer. Durante el procedimiento, se le secuestró un cuchillo.

El caso quedó bajo investigación de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.