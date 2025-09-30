Detuvieron a un hombre en Santa Rosa acusado de amenazar a su ex pareja

Quebrantó la restricción judicial
Detuvieron a un hombre en Santa Rosa acusado de amenazar a su ex parejaUn hombre de 71 años fue aprehendido en la vivienda de su ex pareja, donde habría proferido amenazas de muerte y portaba un cuchillo. La Justicia investiga el caso.
En la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, la Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 71 años tras ingresar a la casa de su ex pareja en violación de medidas de restricción vigentes.
De acuerdo con la información oficial, el hombre fue sorprendido dentro de la vivienda y habría amenazado de muerte a la mujer. Durante el procedimiento, se le secuestró un cuchillo.
El caso quedó bajo investigación de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.