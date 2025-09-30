Discutió con su vecina por la música, la amenazó con una escopeta y fue detenido

Un hombre de 73 años mantuvo una discusión con su vecina por la música y utilizó una escopeta para amenazarla. El hecho ocurrió en la localidad cordobesa de Marcos Juárez y trascendió que el agresor fue detenido por el personal policial de la Departamental Marcos Juárez.

Según pudo conocerse, el sujeto ingresó al domicilio de su vecina (una joven de 22 años) en calle 25 de Mayo al 200, provocando daños en la puerta de ingreso y la aterrorizó con un arma de fuego.

El hombre fue aprehendido, se procedió al secuestro de la escopeta y quedó a disposición de la justicia.