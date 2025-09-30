El ETER de Córdoba frustró un asalto armado en una heladería de Frontera

En la madrugada del martes, en el marco de los operativos interprovinciales que la Policía de Córdoba realiza en coordinación con fuerzas santafesinas, efectivos del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) frustraron un intento de robo en una heladería de la localidad de Frontera, en la provincia de Santa Fe, colindante con San Francisco.

Según se informó, al llegar al comercio los policías cordobeses fueron recibidos con disparos por parte de uno de los dos hombres que se encontraban dentro. En el intercambio, un joven de 19 años resultó herido en la pierna izquierda, fue reducido y trasladado al Hospital J. B. Iturraspe bajo custodia policial.

Durante el operativo se incautaron un arma de fuego, municiones y una bicicleta. El segundo involucrado logró darse a la fuga y es intensamente buscado.