Emergencia en la ruta 20: conductor sufrió un paro cardiorrespiratorio

Último momento
Emergencia en la ruta 20: conductor sufrió un paro cardiorrespiratorioUn hombre que viajaba solo en un Toyota Etios fue asistido por personal policial y de emergencias. La información está en desarrollo.
Hace instantes, en la ruta 20 a la altura del kilómetro 20 aproximadamente, el conductor de un automóvil Toyota Etios sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras circulaba.
En el lugar trabaja un servicio de emergencias junto con personal policial, que intervino rápidamente para asistirlo.
La noticia está en desarrollo y se espera más información oficial en las próximas horas. Ampliaremos.