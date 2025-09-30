Entró a robar en un edificio y quedó filmado, lo buscan intensamente

Vecinos de un edificio ubicado en el centro de Villa Carlos Paz denunciaron que este martes 30 de septiembre, en horas de la madrugada, un delincuente ingresó al inmueble con intenciones de cometer un robo. Todo ocurrió dentro del complejo de apartamentos Florida Park, ubicado en calle Liniers, y el accionar del malviviente quedó registrado en las cámaras de seguridad.

La presunción es que el sujeto habría estudiado los movimientos de los moradores.

En las imágenes, puede verse al malviviente cuando salta un portón que tiene acceso a la cochera y sufre una herida en su mano. Posteriormente, recorrió los pasillos del edificio y se retiró por la puerta principal con una bicicleta.

Este hecho se suma a los reiterados robos en horas de la madrugada en diferentes edificios de la ciudad.