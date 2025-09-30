La comuna de Cuesta Blanca planifica acciones de seguridad junto a la Policía

En la mañana del lunes, la presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, encabezó una mesa de trabajo con el subcomisario Luis Fonseca para abordar la situación de seguridad en la localidad.

Durante el encuentro se planificaron acciones concretas de prevención y control, con el objetivo de reforzar la tranquilidad de vecinos y visitantes.

La comuna destacó que estas medidas se enmarcan en un esquema de cooperación permanente entre las autoridades locales y la Policía, buscando dar respuesta a las demandas de la comunidad.