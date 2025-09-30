Murió tras descompensarse en la autopista Córdoba- Villa Carlos Paz

Un conductor de 60 años de edad se descompensó y perdió la vida cuando conducía por la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, a la altura del ejido de Malagueño.

El hecho ocurrió esta mañana en el kilómetro Nº20 y trascendió que se trasladaba a bordo de un automóvil Toyota Etios (sin acompañantes) cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio.

En el lugar, trabajó el personal del servicio de emergencias y efectivos policiales.

Pese a los intentos de reanimarlo, que se extendieron por más de cincuenta minutos, el hombre perdió la vida y fue identificado como José Dámaso Refrancore (quien sería oriundo de la ciudad de Carlos Paz).