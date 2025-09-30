Robaron a un automovilista en Córdoba y fueron hallados bajo una colcha

En barrio Güemes de la ciudad de Córdoba, la Policía detuvo a dos hombres acusados de robarle pertenencias a un automovilista en calle Corro al 1200.

Tras cometer el robo, ambos escaparon a pie e ingresaron al patio de una vivienda particular, donde intentaron ocultarse cubriéndose con una colcha.

El procedimiento policial permitió localizarlos y recuperar los elementos robados, que fueron restituidos a la víctima.