Insólito escondite

Robaron a un automovilista en Córdoba y fueron hallados bajo una colcha

El hecho ocurrió en barrio Güemes, donde los ladrones huyeron tras el robo y fueron encontrados en el patio de una vivienda. La Policía recuperó los elementos sustraídos.
Sucesos
martes, 30 de septiembre de 2025 · 09:42

En barrio Güemes de la ciudad de Córdoba, la Policía detuvo a dos hombres acusados de robarle pertenencias a un automovilista en calle Corro al 1200.

Tras cometer el robo, ambos escaparon a pie e ingresaron al patio de una vivienda particular, donde intentaron ocultarse cubriéndose con una colcha.

El procedimiento policial permitió localizarlos y recuperar los elementos robados, que fueron restituidos a la víctima.

