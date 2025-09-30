San José de la Dormida: auto se quemó por completo en plena ruta

Incendio en plena ruta
San José de la Dormida: auto se quemó por completo en plena rutaBomberos voluntarios de San José de la Dormida sofocaron el incendio de un Volkswagen Gol Power que terminó consumido por las llamas. El conductor, de 45 años, resultó ileso.
En horas de la tarde, un automóvil se incendió por completo en el kilómetro 114 de la Ruta Nacional N° 16, a la altura de San José de la Dormida.
El vehículo, un Volkswagen Gol Power, comenzó a arder mientras circulaba por la traza, lo que obligó a detener la marcha de inmediato. Bomberos voluntarios de la localidad llegaron al lugar y trabajaron para sofocar las llamas.
Pese a la rápida intervención, el rodado sufrió daños totales. El conductor, un hombre de 45 años, logró salir a tiempo y no presentó lesiones.
Las causas que originaron el fuego aún se encuentran bajo investigación.