San José de la Dormida: auto se quemó por completo en plena ruta

En horas de la tarde, un automóvil se incendió por completo en el kilómetro 114 de la Ruta Nacional N° 16, a la altura de San José de la Dormida.

El vehículo, un Volkswagen Gol Power, comenzó a arder mientras circulaba por la traza, lo que obligó a detener la marcha de inmediato. Bomberos voluntarios de la localidad llegaron al lugar y trabajaron para sofocar las llamas.

Pese a la rápida intervención, el rodado sufrió daños totales. El conductor, un hombre de 45 años, logró salir a tiempo y no presentó lesiones.

Las causas que originaron el fuego aún se encuentran bajo investigación.