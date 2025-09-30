Tragedia en Córdoba: camionero embestido murió en el acto

En horas del mediodía, personal de Policía Caminera intervino en un accidente fatal ocurrido en el kilómetro 611 de la Autopista Nacional N° 9, en el tramo comprendido entre James Craik y Oliva.

Por causas que se tratan de establecer, un camionero de 45 años, oriundo de Buenos Aires, se encontraba detenido en la banquina con su vehículo, un camión Scania. Tras descender del rodado, fue embestido por otro camión que circulaba en la misma dirección.

El impacto le provocó la muerte en el lugar, pese a la inmediata asistencia de los servicios de emergencia que confirmaron el deceso.