Triple crimen: abrirán los celulares de los siete detenidos

martes, 30 de septiembre de 2025 · 17:59

Los celulares de los siete detenidos por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas en el partido bonaerense de Florencia Varela, serán peritados este viernes, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

Se trata de los teléfonos de Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Lázaro Víctor Sotacuro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez.

