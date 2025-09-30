Triple crimen: abrirán los celulares de los siete detenidos
Los celulares de los siete detenidos por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas en el partido bonaerense de Florencia Varela, serán peritados este viernes, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.
Se trata de los teléfonos de Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Lázaro Víctor Sotacuro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez.