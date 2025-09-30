Un hombre fue apuñalado durante una pelea en Villa Carlos Paz

Un hombre fue apuñalado en un confuso hecho ocurrido el fin de semana pasado en la ciudad de Villa Carlos Paz. El ataque se registró el último domingo en la calle Torricelli, la víctima tiene 38 años y fue trasladada al Hospital Sayago con una herida en la zona del abdomen.

Según pudo conocerse, fue trasladado por un familiar hasta el nosocomio local.

Fuentes consultadas por EL DIARIO informaron que habría estado alcoholizado y se dio intervención al personal policial. Por estas horas, el personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla busca esclarecer cómo se produjo la agresión.