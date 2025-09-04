Emergencia

Alerta por fuga de gas en Villa Allende: cortaron la avenida Padre Luchesse

Bomberos y personal de Ecogas trabajan en la zona mientras permanece interrumpido el tránsito sobre la avenida Padre Luchesse.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
jueves, 4 de septiembre de 2025 · 19:24

Esta tarde, en una obra en construcción de barrio Lomas Este de Villa Allende, se produjo la rotura de un caño de gas que obligó a desplegar un operativo de emergencia.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios junto con cuadrillas de Ecogas, que trabajan para controlar la fuga y asegurar la zona.

Como medida preventiva, la avenida Padre Luchesse fue cerrada al tránsito en el sector afectado. El desvío vehicular se realiza a través de la colectora, hasta tanto se normalice la situación.

Galería de fotos

Comentarios