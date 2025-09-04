Alerta por fuga de gas en Villa Allende: cortaron la avenida Padre Luchesse

Emergencia
Alerta por fuga de gas en Villa Allende: cortaron la avenida Padre LuchesseBomberos y personal de Ecogas trabajan en la zona mientras permanece interrumpido el tránsito sobre la avenida Padre Luchesse.
Esta tarde, en una obra en construcción de barrio Lomas Este de Villa Allende, se produjo la rotura de un caño de gas que obligó a desplegar un operativo de emergencia.
Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios junto con cuadrillas de Ecogas, que trabajan para controlar la fuga y asegurar la zona.
Como medida preventiva, la avenida Padre Luchesse fue cerrada al tránsito en el sector afectado. El desvío vehicular se realiza a través de la colectora, hasta tanto se normalice la situación.