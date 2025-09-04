Alerta por fuga de gas en Villa Allende: cortaron la avenida Padre Luchesse

Esta tarde, en una obra en construcción de barrio Lomas Este de Villa Allende, se produjo la rotura de un caño de gas que obligó a desplegar un operativo de emergencia.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios junto con cuadrillas de Ecogas, que trabajan para controlar la fuga y asegurar la zona.

Como medida preventiva, la avenida Padre Luchesse fue cerrada al tránsito en el sector afectado. El desvío vehicular se realiza a través de la colectora, hasta tanto se normalice la situación.