Cayeron dos hombres acusados de robar 48 vacunos en el norte provincial

Esta tarde, la Patrulla Rural Norte, junto a efectivos de la Departamental Río Seco y del Destacamento Chalacea, concretó dos detenciones vinculadas a un caso de abigeato que tuvo lugar el 31 de julio, cuando fueron sustraídos 48 animales vacunos.

Los procedimientos, ordenados por la fiscalía de Deán Funes a cargo de la Dra. Analia Cepede, se llevaron a cabo en La Para y Villa Fontana, departamento Río Primero.

En La Para, los investigadores arrestaron a un hombre de 30 años y secuestraron su teléfono celular. En Villa Fontana, en tanto, un hombre de 35 años fue detenido en la vía pública, y se incautaron su camioneta Ford Ranger, un teléfono celular, tres chequeras y 92 mil pesos.

Ambos detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente.