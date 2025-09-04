Choque de camiones dejó la ruta llena de bebidas en Córdoba

Anoche, cerca de las 22:30 horas, dos camiones protagonizaron un accidente en la autopista a la altura del kilómetro 433, en jurisdicción de Marcos Juárez.

Uno de los vehículos impactó por alcance contra el otro, lo que provocó el vuelco del acoplado y el desparramo de toda su carga de bebidas sobre la calzada asfáltica.

El otro rodado terminó en la cuneta, a metros de la ruta principal. Ambos conductores fueron trasladados por un servicio de urgencias médicas para su evaluación.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez con cuatro unidades y veinte efectivos, quienes aseguraron la escena y realizaron tareas de limpieza hasta despejar la vía.