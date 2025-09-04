Clausuraron un matadero trucho en Villa Nueva: decomisaron 100 kilos

En Villa Nueva, departamento San Martín, técnicos de la Dirección General de Fiscalización y Control del Ministerio de Bioagroindustria junto a efectivos de la Patrulla Rural Sur clausuraron un establecimiento reincidente dedicado a la faena clandestina. Durante el procedimiento se constató que la sala de desposte y las cámaras frigoríficas funcionaban sin habilitación y en condiciones higiénico-sanitarias deficientes.

El operativo culminó con el decomiso de unos 100 kilos de carne bovina que no contaban con inspección sanitaria y que estaban destinados a la venta. Los agentes también secuestraron elementos y equipos utilizados para la faena ilegal.

La carne incautada fue trasladada a un frigorífico habilitado, donde será destruida en digestor, ya que no cumplía con las condiciones mínimas de trazabilidad y salubridad.

La clausura se enmarca en la Ley N° 10.326 (Código de Convivencia), la Ley N° 6.974 sobre faenamiento y comercialización de carne y la Ley N° 5.542 de marcas y señales. Las autoridades recordaron que todo producto cárnico debe provenir de frigoríficos y mataderos habilitados, únicos lugares donde se garantiza el control sanitario y la seguridad alimentaria.