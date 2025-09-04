Cuatro condenas para la banda que torturó y robó a una familia

La justicia condenó a cuatro de los siete imputados por un violento asalto que sufrió la familia Scarafiocca en la zona rural de Oliva, en el interior de la Provincia de Córdoba. Yamila Bárcena, Tobías Machado, José Luis Fardini y Gabriel Marchetti fueron hallados culpables del delito de «robo triplemente agravado por el empleo de armas de fuego, lesiones graves, realizado en despoblado y en banda, en concurso real y con privación ilegítima de la libertad».

Además, dos de los acusados fueron sentenciados además por tenencia simple de estupefacientes y recibieron 9 años de prisión, aunque por condenas previas se les unificó la pena en 12 años.

Por su parte, Gabriel Marchetti fue condenado a nueve años y con la unificación de causas anteriores, la pena total asciende a 15 años. En tanto, Leonilda Venteo, Joel Bernardi y Javier Marchetti fueron absueltos por el beneficio de la duda.

La investigación determinó que los ladrones irrumpieron en la casa donde se encontraba una pareja y sus dos hijos. Tras haberlos reducido, los maniataron de pies y manos y comenzaron a golpearlos y amenazarlos con armas de fuego. En un determinado momento, intentaron asfixiar al padre y a uno de los hijos con un recipiente con agua.

El joven confesó que el dinero estaba bancarizado y los delincuentes se comunicaron con los hermanos Marchetti, que se encuentran presos en la cárcel de Villa María, quienes ordenaron que le cortaran un dedo.

Finalmente, los asaltantes escaparon con dinero y objetos de valor en el auto de la familia, que abandonaron en Hernando.