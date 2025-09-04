Desarticulan en Arroyito una red narco integrada por un grupo de amigos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló en Arroyito una banda de amigos dedicada a la venta de drogas en la ciudad. La investigación se inició a partir de llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal.

Durante el operativo se llevaron a cabo cinco allanamientos en los barrios Mosconi, San Martín y Xanaes. En esos procedimientos fueron detenidos tres hombres de 22, 23 y 24 años y una mujer de 26, pareja de uno de ellos.

Con la colaboración de la división K-9 se incautaron 248 dosis de cocaína, 50 dosis de marihuana, dinero, un automóvil, una motocicleta de 150 cc y diversos elementos vinculados a la causa.

La banda operaba mediante la modalidad de “puntos de expendio” —tres de los cuales fueron cerrados— y “delivery”. Uno de los domicilios allanados estaba ubicado frente a la plaza Mosconi.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenó el traslado de los detenidos y el secuestro de los elementos a sede judicial.