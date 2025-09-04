Detuvieron al financista Aníbal Casas Arregui, acusado de liderar una asociación ilícita

Córdoba. El reconocido broker Aníbal Casas Arregui, titular de S&C Inversiones SA y secretario de la Mesa Directiva de la Bolsa de Comercio de Córdoba, fue detenido ayer al regresar anticipadamente de sus vacaciones en Miami para ponerse a disposición de la Justicia. La decisión la tomó siguiendo el consejo de su abogado, Roger Auad, quien recomendó su presentación voluntaria, informó Comercio y Justicia.

El financista está acusado de ser el presunto líder de una asociación ilícita junto a otras diez personas, entre ellas su esposa, su suegro y allegados.



La investigación

El fiscal federal Carlos María Casas Nóblega y el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja llevan adelante la causa, que se inició hace más de un año y medio. La semana pasada, por requerimiento del fiscal, se realizaron 17 allanamientos en la city cordobesa, en Capital Federal y en distintas localidades del país.

Uno de los procedimientos clave se concretó en el denominado “edificio inteligente” de Hipólito Yrigoyen 146, donde, de acuerdo a fuentes judiciales citadas por La Voz del Interior, se halló “abundante material probatorio”, entre documentos, grandes sumas de dinero en pesos y dólares, títulos de propiedad y registros de operaciones financieras.

En paralelo, Cba24n consignó que la Justicia también investiga operatorias vinculadas a la firma KBE Inversiones, que habrían incluido compraventa de dólares, descuento de cheques, préstamos y movimientos con cuentas offshore en el exterior.



Los acusados

Además de Casas Arregui y de Jerónimo Pascual Clementi —también señalado como presunto jefe de la asociación ilícita— figuran imputados su esposa Claudia Marcela Farah, su suegro Luis Farah, su hermano Lucas Tomás Casas Arregui y otros allegados: Eduardo y Andrea Sancassani, Emiliano Andrés Sandoval, Marco Antonio Palacio, Carlos César Galiano y Adrián Santiago Carrara.

De todos ellos, sólo Casas Arregui y Clementi permanecen detenidos.



La defensa

En su declaración indagatoria, Casas Arregui negó los cargos y, por el momento, se abstuvo de responder preguntas. Su abogado adelantó que, una vez que accedan a los detalles de la acusación, presentarán pruebas que demostrarán que “toda su actividad es legal y legítima”.

“Se vino a poner a disposición de la Justicia y demostraremos su inocencia”, afirmó Auad en declaraciones a Comercio y Justicia.

