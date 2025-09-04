En un año, aumentaron 30 % las muertes de motos en Córdoba

En Córdoba, la muerte de motociclistas creció un 30 % durante 2024 en comparación con 2023. El dato, revelado en el Reporte de Mortalidad Vial 2024, señala que el 59 % de las 73 personas fallecidas en siniestros de tránsito eran conductores de motos, la mayoría de entre 10 y 29 años.

Ante este escenario, la Municipalidad de Córdoba y Vital Strategies lanzaron la cuarta campaña de seguridad vial en el marco de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global (BIGRS). La propuesta busca concientizar sobre el impacto del exceso de velocidad en la mortalidad vial.

El mensaje central de la campaña, “Bajá un cambio. 10 km/h hacen la diferencia entre la vida y la muerte”, apunta a generar un cambio de comportamiento entre los motociclistas, el grupo más vulnerable en las calles.

“Generar conciencia ciudadana es uno de los principales desafíos que tenemos. No necesariamente un semáforo o un inspector deben hacernos tomar conciencia: la seguridad depende de nosotros mismos”, advirtió el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández.

Los controles de velocidad, iniciados en agosto en avenidas clave como Armada Argentina, Costanera Norte y Puente Zípoli, detectaron que uno de cada dos vehículos circulaba a más de 60 km/h. La máxima registrada alcanzó los 107 km/h en una zona con límite de 60 km/h.

Las multas por exceso de velocidad van de $55.320 a $331.920 y se aplican junto a la verificación de documentación y test de alcoholemia. “Esos 10 o 15 kilómetros de más no significan nada en tiempo, pero pueden costar vidas”, advirtió Eduardo Ramírez, subsecretario de Movilidad y Tránsito.

Desde BIGRS alertaron que Córdoba exhibe una de las tasas más altas de exceso de velocidad en América Latina, con motociclistas y colectivos entre los vehículos que más superan los límites.