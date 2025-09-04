Iba en un auto buscado por la justicia, lo pararon en control y lo detuvieron

Durante un operativo que se llevó adelante el miércoles pasado en la ciudad de Córdoba, se logró detener a un hombre que se trasladaba con dinero en efectivo y golosinas a bordo de un auto buscado en Buenos Aires.

Todo ocurrió en horas de la tarde en las calles Aviador Pettirossi y Santa Ana del barrio Villa Martínez, donde efectivos policiales procedieron al control y aprehensión de un hombre mayor y al secuestro de un automóvil Nissan Versa.

Dentro del rodado, se incautaron aproximadamente $1.900.000, un cheque por el valor $492.500 y cajas de golosinas cuya procedencia se investigan. Se trasladó al detenido hacia la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.