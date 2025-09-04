Intentó meter drogas a una cárcel, volvió a su casa y siguió vendiendo

Una mujer de 34 años que había sido descubierta cuando trataba de meter estupefacientes a una cárcel, fue detenida por haber montado un kiosco de drogas en la ciudad de Córdoba. El personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegó un operativo en el sudeste de la capital cordobesa y secuestró varias dosis de cocaína y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

El allanamiento se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Celso Barrios al 3700, en barrio Villa La Vaquita Echada.

La sospechosa contaba con el beneficio de prisión domiciliaria pero incumplió reiteradamente con las citaciones judiciales, lo que motivó la orden de detención que permitió desmantelar el bunker que operaba.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Tercer Turno supervisó el procedimiento y ordenó el traslado de la imputada por el delito de Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización.