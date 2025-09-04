Malagueño, dos motociclistas terminaron internados tras sufrir distintos accidentes

Malagueño. El último martes, dos motociclistas terminaron con lesiones y trasladados al hospital de Malagueño para su evaluación, tras sufrir accidentes de similares características.

El primer incidente ocurrió a las 17:35 en la intersección de Avenida Italia y Juan D. Perón, donde un hombre de 25 años que circulaba en una motocicleta Rouser 125 cc perdió el control del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica. El personal de la ambulancia local realizó las primeras atenciones en el lugar antes de trasladarlo al hospital para una valoración médica más completa.

En tanto a las 17:50, en la esquina de Avenida Italia y San Martín, se registró un segundo accidente similar. Una mujer de 45 años que conducía una motocicleta Keller Crono Classic perdió el control y también cayó sobre la calzada. Al igual que en el primer caso, los servicios de emergencia asistieron a la conductora. Luego la trasladaron al hospital para continuar con la atención médica.