En Cuesta Blanca
Megaoperativo en la Playa de los Hippies para evitar incendios y acampes
La Comuna de Cuesta Blanca llevó adelante este jueves un operativo en el sector conocido como Playa de los Hippies, con el objetivo de prevenir acampes no autorizados, incendios forestales y el arrojo de residuos.
La acción estuvo encabezada por la presidenta comunal Ana Gaitán, quien estuvo acompañada por el jefe de Zona de la Policía de Córdoba, comisario inspector Andrés Aguirre; el comisario Diego Conde; el subcomisario Luis Fonseca; además de personal de Seguridad Ciudadana, guardaparques comunales y trabajadores de servicios generales.
El procedimiento se enmarca en las medidas de control y cuidado que buscan preservar el Área Natural Protegida de Cuesta Blanca, uno de los espacios más concurridos durante la temporada y de alto valor ambiental en la región.