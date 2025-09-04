Menores atacaron con gomeras a un colectivo en Río Cuarto: un pasajero herido

Ataque
Menores atacaron con gomeras a un colectivo en Río Cuarto: un pasajero heridoEl grupo arrojó piedras contra un ómnibus, rompió un vidrio y fue sorprendido con gomeras, proyectiles y cartuchos
Un colectivo fue atacado a piedrazos en Río Cuarto, lo que provocó la rotura de un vidrio y lesiones a un pasajero que viajaba en la unidad.
El hecho fue protagonizado por cinco menores de entre 10 y 14 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia tras ser identificados durante un procedimiento policial.
En el operativo se secuestraron gomeras, varias piedras y cartuchos, elementos utilizados para el ataque. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales correspondientes.