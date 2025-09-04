Pelea sangrienta en Córdoba: describen a los agresores y piden testigos

Un violento episodio sacudió barrio Güemes durante la madrugada del 5 de julio. En la vereda del bar “Don”, ubicado sobre Achával Rodríguez al 300, un joven resultó lesionado en una de sus piernas tras una pelea en la que intervinieron varios hombres.

Según testigos, entre los agresores se encontraba un hombre de unos 35 años, de 1,80 metros de estatura, tez blanca, contextura delgada y cabello corto pelirrojo. Junto a él habría participado otro hombre calvo, también de alrededor de 35 años, de 1,70 de altura, robusto y de tez blanca.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Cuatro solicitó colaboración a quienes puedan aportar información sobre lo ocurrido. Los vecinos o testigos que hayan presenciado el hecho pueden comunicarse al teléfono 0351-4266800 interno 15662, o presentarse en la sede judicial de Fructuoso Rivera 720, en Córdoba capital, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

La investigación busca identificar a los responsables de la agresión y esclarecer lo sucedido en la madrugada violenta que dejó a un joven herido.