Se desató un incendio en una pensión de Alberdi y un hombre sufrió quemaduras

Los bomberos lograron controlar un voraz incendio que se desató en un domicilio de barrio Alberdi en la ciudad de Córdoba.

El hecho se produjo en una habitación ubicada en el primer piso de una pensión de la calle Caseros al 1100.

Los inquilinos del lugar se habían autoevacuado cuando comenzó el fuego y el servicio de emergencias asistió a un hombre de 57 años, que debió ser trasladado al Instituto del Quemado para una mejor valoración medica.