Subió a un colectivo sin boleto y le pegó una trompada a una pasajera

Un hombre quedó detenido luego de haber agredido a una pasajera que iba a bordo de un transporte público, en un nuevo hecho de violencia urbana registrado en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió el miércoles pasado en horas de la tarde en un colectivo perteneciente a la empresa Coniferal y trascendió que el sujeto se enojó porque la mujer no quiso pagarle el boleto.

La unidad circulaba por Avenida Colón cuando el sujeto lo abordó y solicitó un pasaje a quienes viajaban adentro.

En dicha circunstancia, le propinó un golpe de puño en el rostro a una mujer, quien debió ser asistida por un servicio de emergencia.

Dentro del colectivo, iba una policía que advirtió lo sucedido y procedió a la detención del agresor.