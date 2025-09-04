Tres adolescentes detenidos tras robar un auto en Córdoba

Un operativo policial en barrio Bajo Pueyrredón permitió recuperar un automóvil robado y detener a tres adolescentes de entre 14 y 15 años, quienes estarían involucrados en el hecho.

De acuerdo a la investigación, el vehículo había sido sustraído momentos antes a un hombre que ingresaba a su domicilio en el mismo barrio. Los uniformados localizaron el rodado y procedieron a la aprehensión de los sospechosos.

Además, durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular que quedará a disposición de la Justicia como parte de la causa.